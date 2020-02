Eric Wallace, showrunner in The Flash, commenta il ritorno di Wally West nella serie

Grandi ritorni per la serie sul supereroe DC: oltre a Nash Wells in The Flash, i fan ritroveranno nel corso delle puntate anche Wally West in una forma nuova, secondo quanto dichiara lo showrunner Eric Wallace.

Dopo una breve comparsa in Legends of Tomorrow, il personaggio interpretato da Keiynan Lonsdale era stato messo da parte, di fronte alla delusione dei fan che hanno sempre richiesto spazi maggiori per Wally West all'interno delle puntate dello show. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo Eric Wallace ai microfoni di TV Line: "Sarà molto divertente. Quando ho accennato a Keiynan la cosa per la prima volta era entusiasta della sua nuova versione di Wally. Una volta sul set ha amato il Nuovo Wally West e non è assolutamente un'esagerazione. È lo stesso personaggio che abbiamo imparato a conoscere ed amare, ma è cresciuto, è cambiato. Potrebbe avere anche nuove abilità".

I fan sono rimasti sorpresi dall'ultima frase, e hanno iniziato quindi a fare le prime ipotesi su quali potrebbero essere le nuove abilità del personaggio con il volto di Keiynan Lonsdale, nel frattempo se cercate altre indiscrezioni sulla serie prodotta da The CW vi segnaliamo il promo della tredicesima puntata di The Flash 6, in cui rivedremo l'avversario di Barry Allen Gorilla Grodd.