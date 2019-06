Erica e Dustin a sette giorni dall'arrivo di Stranger Things 3 nel video promozionale

Stranger Things sta per tornare con il terzo ciclo di episodi, previsto su Netflix il prossimo 4 luglio. Su Twitter è stato diffuso un nuovo video promo che include anche Dustin ed Erica in un breve scambio di battute. Come in precedenza, anche questo filmato mette in evidenza l'importanza dello spettacolare 4 luglio organizzato dal sindaco Kline.

Nonostante non si sappia ancora molto sulla malvagità o meno del suo personaggio, Cary Elwes ha dichiarato che il sindaco Kline è un uomo 'pieno di sé', 'non sempre onesto' e 'arrogante'. Sarà il suo comportamento a mettere in pericolo la cittadina di Hawkins?

Stranger Things 3 ci riporta nella fittizia comunità dell'Indiana, con Undici e i suoi amici che stanno crescendo, fra amori e amicizie che sbocciano, mentre un pericolo imminente incombe sugli abitanti della città.



Winona Ryder e David Harbour tornano nei ruoli di Joyce Byers e Hopper, mentre i giovani interpreti tornano nei loro consueti personaggi: da Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici, a Finn Wolfhard in quello di Mike, insieme a Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink e le new entry Maya Hawke, Francesca Reale e Jake Busey.

La serie tv creata dai fratelli Duffer ha ottenuto un successo mondiale incredibile e dopo l'exploit della prima è tornata con una seconda e ora una terza stagione.

Sarà un'estate divertente, come promesso dal sindaco Kline? Nel frattempo se non ricordate bene gli eventi degli episodi precedenti vi aiuta il cast con un recap.