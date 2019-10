Erik Oleson di Daredevil 3 scelto come showrunner della seconda stagione di Carnival Row

Dato l'impegno dell'ottimo Marc Guggenheim sull'attesissima Crisi sulle Terre Infinite della CW, Amazon Prime Video ha annunciato in queste ultime ore che sarà l'applauditissimo e stimato Erik Oleson (Daredevil 3) a ricoprire il ruolo di showrunner nella seconda stagione della serie fantasy Carnival Row.

Pur lasciando il posto ad Oleson, Guggnheim contribuirà alla stesura della storia come consulente esterno, quindi non presente nella writers room della serie. Rinnovata lo scorso luglio al netto di un'accoglienza divisiva, la seconda stagione di Carnival Row è già in piena fase pre-produttiva, anche se la transizione da uno showrunner all'altro potrebbe leggermente rallentare i lavori - si parla comunque si pochissimi giorni.



Il mondo di Carnival Row è caratterizzato dalla presenza di creature mitologiche che sono di fatto immigrate tra gli umani dopo che quest’ultimi hanno invaso le loro terre. La coesistenza tra le due razze viene resa difficile anche a causa del numero crescente della popolazione e da un’insofferenza crescente verso i rifugiati. I protagonisti della storia sono il detective umano Rycroft Philostrate (Orlando Bloom), e Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), una fata. I due avranno una relazione nonostante una società sempre più intollerante. In più, Vignette custodisce un segreto che potrebbe sconvolgere la vita di Rycroft, impegnato a risolvere un caso su una serie di omicidi.



Cosa ne pensate?