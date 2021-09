Erika Mattina, la finalista di Miss Mondo, insultata sui social perchè lesbica

Erika Mattina, la finalista di Miss Mondo, è stata presa di mira dagli haters sui social. Questa volta gli odiatori del web si sono chiesti come faccia una donna omosessuale a fare le selezioni per Miss Mondo Italia. La diretta interessata, raggiunta dall'Adnkronos, però, afferma di non volersi fermare e di voler continuare sulla sua strada.

"Trovo assurdo che ci sia gente che sia andata a vedere i miei profili social per sapere quale sia il mio orientamento sessuale e trovo ridicolo che si possa pensare che io abbia passato le selezioni di Miss Mondo Italia solo perché sono lesbica. Io vado avanti a testa alta" ha affermato Erika Mattina ai microfoni dell'agenzia di stampa, a cui ha confessato che "non mi sono posta il problema di dire se sono lesbica o no. La sessualità di una persona è un fatto personale, non si dovrebbe neanche tenere conto di questo".

In risposta alle critiche mosse dagli hater sulla sua ammissione al concorso, la finalista di Miss Mondo manda un messaggio chiaro: "si vede che gli hater non sanno nulla di come funzioni un concorso di bellezza, qui facciamo un sacco di prove e talent per passare le selezioni, di certo non sono stata presa perché sono lesbica, né mi avrebbero scartato se lo avessero saputo. Sto vivendo questa esperienza con totale serenità e mi sto divertendo moltissimo. Purtroppo ci sono gli odiatori che non vedono l’ora di scrivere idiozie e questo mi dispiace".

Di recente anche Elodie è stata presa di mira dagli haters sui social, ma in generale sono tanti i VIP che spesso hanno dovuto fare i conti con gli odiatori. Lo scorso anno Chiara Ferragni ha risposto per le righe ad un odiatore zittendolo.