Eriksen, selfie e sorriso su Instagram dall'ospedale: 'sto bene, grazie a tutti'

Lo spavento di Danimarca - Finlandia è ancora negli occhi e la mente di tutti, ma fortunatamente Christian Eriksen sta meglio e si mostra per la prima volta su Instagram dal letto dell'ospedale di Copenaghen, dov'è ricoverato da sabato e dove si sta sottoponendo agli esami clinici del caso per capire cosa è accaduto in quegli 11 minuti.

Il centrocampista dell'Inter infatti ha pubblicato un autoscatto con tanto di sorriso e pollice alzato condito da un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lui: "ciao a tutti, grazie mille per i vostri messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i compagni della Danimarca nelle prossime partite" si legge nel messaggio, che è stato condito da like e messaggi d'affetto di colleghi e tifosi da tutto il mondo.

Come ampiamente prevedibile, l'Euro 2020 di Eriksen è finito qui e non tornerà in campo nell'immediato. Resta da capire cosa accadrà con il via della prossima stagione: secondo molti è altamente improbabile che possa tornare a disposizione del nuovo allenatore dell'Inter Simone Inzaghi subito. I medici infatti dovranno capire il motivo per cui il suo cuore si è fermato per 11 minuti.