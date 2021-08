Erin Moriarty, 10 cose che non sapete sulla Starlight di The Boys

The Boys è la serie rivelazione degli ultimi anni. Lo show, che racconta un mondo in cui i supereroi esistono davvero e rappresentano la feroce macchina del capitalismo, vede tra i suoi protagonisti Erin Moriarty. L'attrice interpreta Starlight, l'unica supereroina davvero interessata a salvare vite. Scopriamo insieme qualche curiosità su di lei.

E' introversa

Erin Moriarty ha spesso dichiarato che, contrariamente a quanto potremmo pensare basandoci sul lavoro che fa, è una persona davvero introversa. Le situazioni affollate la mettono a disagio, e preferisce uscire con il suo cane che con la maggior parte delle persone.

Il suo secondo nome è Elair

Perché è una curiosità? Perché si tratta di un nome ereditato dalla sua trisavola, che era una Nativa Americana.

Le piace il genere crime

Erin ha spesso dichiarato di essere una fan del genere crime e giallo. Nel suo tempo libero, infatti, ama ascoltare podcast e guardare documentari su famosi criminali. Nella sua carriera ha avuto anche la fortuna di comparire in alcuni degli show sul genere giallo-crime più famosi, come True Detective o Law & Order.

Ha due tatuaggi

L'attrice ha dichiarato di avere due tatuaggi e che in generale sfogliare bozze di tatuaggi è uno dei suoi passatempi preferiti.

Il suo posto preferito

Erin Moriarty ha più volte ammesso che il suo posto felice è la spiaggia, dove si reca ogni volta che può.

E' una fan di The Twilight Zone

Erin dice di aver guardato ogni episodio della serie originale di The Twilight Zone. E' una vera fan!

Il rapporto con i genitori

La Moriarty ha dichiarato di avere un bellissimo rapporto con i suoi genitori. Ha infatti aggiunto che la sua giornata ideale sarebbe pranzare con la mamma e andare al cinema con il padre nel pomeriggio. "Sono una di quelle persone che considerano i propri genitori come dei migliori amici" ha ammesso.

I suoi drink preferiti

La sua bevanda preferita è sicuramente il caffè, seguito, subito dopo, da un caro vecchio margarita.

Le sue prime esperienze

La Moriarty ha frequentato una scuola d'arte dopo aver finito il liceo, e ha esordito in TV a soli 17 anni nella serie Una vita da vivere. Nel 2012 ha invece fatto la sua prima apparizione sul grande schermo nel film Vicini del terzo tipo.

Era una ragazzina ribelle

Nonostante l'ottimo rapporto con i genitori, Erin ha ammesso di essere stata una bambina ribelle. A otto anni, dopo una discussione, aveva infatti deciso di scappare di casa, e si era recata con un'amica in giro per New York. Dopo un'ora, però, erano tornate a casa dell'amica, la cui madre aveva subito chiamato i genitori di Erin. L'attrice ha dichiarato che una volta al liceo il suo lato ribelle si è un po' placato e il rapporto con i genitori è migliorato molto.

Ma non finisce qui, perché mentre i fan si chiedono quando potrebbe uscire la terza stagione di The Boys, Erin Moriarty ci racconta un'altra curiosità che riguarderebbe i lecca lecca di Starlight.