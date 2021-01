Erin Moriarty, 5 foto da capogiro per la splendida Starlight di The Boys

Uno dei volti che più prepotentemente è entrato a far parte della cerchia degli attori più cliccati sul web è, senza dubbio, quello di Erin Moriarty. La 26enne, interprete della fantastica Starlight nella popolare serie di The Boys, ha fatto parlare di sé non solo per la propria bravura, ma anche per essersi prodigata in diverse questioni sociali.

Oltre alla carriera d'attrice, della quale vi abbiamo parlato in un nostro focus sui 5 migliori ruoli nei quali abbiamo visto la Erin Moriarty di The Boys sinora, la Moriarty si sta rapidamente imponendo anche come una delle modelle più apprezzate dal web e non solo. Oggi, vogliamo presentarvi 5 tra i suoi migliori scatti, tutti presi dalla sua splendida pagina Instagram.

L'impegno sociale della Moriarty

Come abbiamo già detto, la ragazza non ha solamente dimostrato il suo talento: la Moriarty ha deciso di dare voce a molte delle campagne sociali che si concentrano sull'importanza di non oggettificare la figura femminile, come dichiarato dall'aperto sostegno da parte di Erin Moriarty alla campagna Me Too grazie al suo personaggio di Starlight in The Boys. Ma non solo. Se del movimento Me Too ormai tutti ne conosciamo l'importanza, la bella interprete di Starlight, infatti, ha inoltre rivolto critiche piuttosto pesanti all'empowerment troppo "marcato" e "perbenista" che si vede in alcuni popolari prodotti televisivi. A tal proposito, Erin Moriarty di The Boys ha dichiarato che empowerment non deve essere sinonimo di perfezione, mettendo in luce la propria incredibile maturità.

La carriera e i riconoscimenti

Recentemente, Erin Moriarty di The Boys è entrata in un'importante classifica, e non vediamo l'ora di vederla in futuri progetti, oltre che al ritorno nei panni di Starlight per The Boys. Nel frattempo, la sua carriera da modella procede spedita, avendo posato per le copertine di numerosi magazine, tra cui Schön!, Fault, GQ e tanti altri. Ultima apparizione, nella popolare rivista fashion NOEMI Magazine, per la quale ha posato per la collezione autunno/inverno del 2020, e che ha celebrato con un post su Instagram (che troverete, tra le altre foto, in calce alla notizia) datato 16 dicembre 2020, la cui didascalia recita:

"Ricordandomi di una delle poche volte in quest'anno nelle quali ho abbandonato la mia tuta per @thenoemimagazine. 📷: @jacobartist".

E ora vi lasciamo alla splendida galleria dedicata a Erin Moriarty, protagonista di The Boys.