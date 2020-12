Erin Moriarty: 5 ruoli in cui guardarla se vi ha tolto il fiato in The Boys

Una delle attrici che si trova più sulla cresta dell'onda in questo periodo è, senza ombra di dubbio, Erin Moriarty. L'attrice classe 1994 non solo è tra le protagoniste più amate della serie di successo targata Amazon Prime Video The Boys, ma è anche una modella di successo e, soprattutto, ambasciatrice per alcune importanti cause sociali.

Non è un mistero che la Moriarty, infatti, abbia pubblicamente espresso il suo appoggio a diversi movimenti e cause incentrate sul ruolo della donna nella società contemporanea: per esempio, Erin Moriarty ha parlato di vero empowerment all'interno di The Boys, e inoltre la stessa Moriarty si è fatta portatrice del movimento Me Too parlando della sua Starlight in The Boys. E mentre abbiamo scoperto che Erin Moriarty di The Boys è entrata in un'importante classifica, oggi vogliamo proprio parlarvi della carriera dell'attrice, per parlarvi di dove potete ammirare le sue altre importanti performance.

Se infatti si tratta di un'attrice molto giovane, la nostra Annie January "Starlight" è già apparsa in diverse pellicole e serie televisive di successo. E non potremmo non iniziare con il film The Kings of Summer del 2013: una delle prime apparizioni della ragazza, ai tempi appena 19enne, in un film intenso, a metà tra la commedia e il drammatico, diretto da Jordan Vogt-Roberts, e che ha ricevuto la candidatura al Sundance Film Festival.

Altro film acclamato al Sundance, e che ha ricevuto una candidatura all'Oscar per l'interpretazione di Viggo Mortensen, è lo splendido Captain Fantastic del 2016, un vero e proprio viaggio di un padre e la sua famiglia, abituati a vivere lontani dalla tecnologia, nel nostro mondo. La Moriarty interpreta il personaggio di Claire.

Il film più recente nel quale l'attrice è comparsa è Driven - Il caso DeLorean, pellicola diretta da Nick Hamm e presentato alla mostra del cinema di Venezia del 2018. Il lungometraggio tratta della vita di John DeLorean, fondatore della storica casa automobilistica. In questo caso, la Moriarty interpreta Katy Connors.

Ma non solo di lungometraggi è fatta la carriera dell'attrice. La prima serie televisiva nella quale fa la sua comparsa, segnando anche il proprio debutto, è nella soap opera celeberrima Una vita da vivere, nel 2010, dove è apparsa in 6 episodi, nei panni di Whitney Bennett.

L'altro ruolo per il quale ha raggiunto la celebrità, oltre a The Boys, è senza dubbio Jessica Jones, nella quale dà il volto a Hope Shlottman, che morirà nel corso della prima stagione, ma che è rimasta particolarmente impressa nelle menti dei suoi fan.

E mentre vi rimandiamo al nostro focus sulla biografia di Erin Moriarty di The Boys, è il vostro momento: vi piace l'attrice Erin Moriarty, la Starlight di The Boys? La ritenete una brava interprete? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicati, che noi leggeremo e al quale risponderemo con piacere!