Erin Moriarty: chi è la splendida Starlight di The Boys, tutto su di lei

The Boys è ormai un fenomeno globale: la serie prodotta da Amazon è un successo di critica e pubblico, e pochi giorni fa Giancarlo Esposito ha festeggiato lo straordinario risultato di The Boys 2 su Rotten Tomatoes. Chi ha amato la serie sa che uno dei personaggi principali è la bella Starlight. Ma cosa sappiamo dell'attrice che la interpreta?

Erin Moriarty nasce a New York il 24 giugno 1994 e lì frequenta l'Accademia d'arte. Dopo alcune piccole parti sul grande schermo, tra cui spicca l'apparizione in Vicini del terzo tipo insieme a Ben Stiller e Vince Vaughn, la sua prima consacrazione avviene grazie al pluripremiato drama HBO True Detective, dove la ragazza interpreta il ruolo di Audrey Hart, la figlia del protagonista della prima stagione Martin Hart. Successivamente, è il turno della serie Marvel's Jessica Jones, dove recita nei panni di Hope Shlottman.

Ma è ovviamente nei panni di Annie January, alias Starlight, che la ragazza ottiene il successo globale, vedendole interpretare il ruolo della irriverente e potentissima eroina in grado di assorbire l'energia elettrica, oltre che avere la superforza.

Inoltre, l'attrice è stata candidata ai prestigiosissimi SAG Awards nel 2017 per il film Captain Fantastic, insieme a Viggo Mortensen. Un'altra nomination l'ha ricevuta durante il 2019 (insieme a tutto il cast di The Boys) per gli IGN Summer Movie Awards.

Oltre al successo con The Boys, la Moriarty ha costruito un bel rapporto con i suoi colleghi dal set, come si può vedere nel suo recentissimo post su Instagram, dove appare in compagnia degli amici/colleghi Chace Crawford, Tomer Kapon e Antony Starr. Il post recita:

"DUE GIORNI prima che questi sfigati giungano sui vostri schermi. Più scene di caos, sangue e sesso bizzarro (come al solito, insomma). Il nuovo episodio VENERDÌ su @amazonprimevideo💥#TheBoysTV"

Proprio poche ore fa Erin Moriarty ha suggerito l'arrivo di un album per Starlight. Vi ricordiamo che la seconda stagione The Boys è ora in streaming su Amazon Prime Video, e qui potrete trovare la nostra recensione dei primi tre episodi di The Boys 2.