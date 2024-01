Erin Moriarty è negata in una delle principali abilità di Starlight: 'Non è roba per me'

Starlight di Erin Moriarty si distingue tra i supereroi di The Boys per via dei suoi ideali ancora puri che la allontanano dalla sua posizione di prestigio nei Sette. L'attrice interpreta un ruolo centrale nella narrazione della serie TV Prime Video tuttavia condivide ben poche cose con la sua controparte eroica.

Moriarty, recentemente coinvolta in una diatriba con i fan, ha dichiarato di non essere molto atletica trovandosi più volte in difficoltà nel tentativo di replicare le acrobazie che venivano così naturali a Starlight. Pertanto il suo allenatore ha tentato di trovare in lei un altro punto di forza su cui far concentrare il personaggio ma il tentativo è andato a vuoto: "Il mio allenatore ha tentato di capire in cosa ero brava in modo da poterlo inserire nelle mie sequenze di combattimento - ha detto Erin Moriarty a A Little Late With Lilly Singh - quindi, abbiamo provato con la boxe, e lui mi ha detto, 'No, non è il tuo genere.' Poi abbiamo provato con le arti marziali, e lui mi ha detto: 'Non è il tuo forte'.

Dopo una lunga ricerca e tanto lavoro, l'attrice ha finalmente trovato il punto di forza poteva essere sfruttato nelle scene di combattimento: "Sono brava a sferrare ottimi calci alti e usare i gomiti. Le acrobazie non sono il mio forte". Per Erin Moriarty che siano benedetti gli stuntman!

Adesso che Starlight ha lasciato i Sette per unirsi ai "Boys" cosa dobbiamo aspettarci dalla super di Erin Moriarty?Potete dare un'occhiata ai nuovi aggiornamenti su The Boys 4.