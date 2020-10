Erin Moriarty sostiene il Me Too e parla delle molestie subite da Starlight in The Boys

È un periodo d'oro per Erin Moriarty. La bellissima attrice, interprete di Starlight in una delle serie più seguite al mondo, The Boys, è sulla cresta dell'onda, e il suo talento è globalmente riconosciuto da critica e fan, diventando un'icona: recentemente, Erin Moriarty ha parlato della condizione da supereroina in una serie come The Boys.

Mentre The Boys 2 si prepara a un finale di stagione delirante, la Moriarty sta portando avanti, smessi i panni da supereroina, un intenso lavoro da modella, avendo posato negli ultimi tempi per alcune delle riviste più importanti negli Stati Uniti.

Uno dei set più interessanti, è quello che l'ha vista protagonista per la copertina della rinomata rivista Noemi, nella quale la 26enne ha avuto modo di parlare a ruota libera della sua carriera, del ruolo della donna, del movimento Me Too e di molto altro.

Parlando dei suoi inizi, e di come è arrivata a recitare in The Boys, la Moriarty ha dichiarato: "la mia è stata una strada piuttosto difficile; ho iniziato la carriera molto giovane, ho avuto la mia prima parte in un film a sedici anni, per questo facevo lezioni private da casa. Da quel momento in poi, ho sempre pensato che se fossi riuscita a guadagnarmi quanto bastasse per mantenermi sarebbe stata la strada più semplice. Dopo aver partecipato a un film per il Sundance, pensavo sarei riuscita a catalizzare il momento, e invece non ho lavorato per un anno e mezzo. Quando è arrivata The Boys, mi sono divertita davvero tanto a prendervi parte e ho pensato, non pensare al futuro, concentrati su goderti questa esperienza meravigliosa."

Inoltre, la Moriarty ha avuto modo di parlare anche della sua Starlight e del ruolo della donna e del movimento Me Too in una società come quella descritta della serie: "Ci hanno insegnato che, quando si tratta di abusi sessuali, c'è la cosa giusta da fare e quella sbagliata. Quello che mi piace di Starlight è che lei, giovane donna, viene abusata ma, successivamente, diventa una persona ancora più forte, raccontando ciò che ha subito, confessando chi ne è il colpevole (Abisso, interpretato nella serie da Chace Crawford, ndr) e provocando di conseguenza un abbassamento del numero di vittime di abusi sessuali da parte di Abisso."

Per celebrare la copertina e l'intervista, la Moriarty ha pubblicato un post sul suo account Instagram (che potrete trovare in calce alla notizia), la cui didascalia recita:

"Sono sulla copertina Autunno/Inverno di @thenoemimagazine questo mese. Benefici del giornalismo da remoto? Avere il tuo migliore amico che fa le foto. Grazie, @jacobartist ❤️ e alla gente che ha contribuito a questo servizio e all'articolo: @meg_morgante @yuval.ashkenazi1 @kiranasrat @lightaaron"