Erin Moriarty: la star di The Boys entra in un'importante classifica

Negli ultimi anni, il successo di una serie come The Boys è stato talmente importante da riuscire a cambiare profondamente il canone supereroistico al quale eravamo abituati. Il merito non è solo della narrazione, ovviamente ottima, ma anche del cast dello show, un insieme di attori già affermati ed emergenti, che si esprimono al meglio.

E non è di certo un caso che una delle protagoniste assolute della serie, ovvero Erin Moriarty, sia diventata in breve tempo uno dei volti più seguiti e interessanti di Hollywood: l'attrice, infatti, si è resa protagonista di una serie di campagne e iniziative a suo nome per promuovere diversi messaggi sociali importanti. Per esempio, Erin Moriarty ha parlato di empowerment e supereroine, e sempre l'attrice volto di Starlight ha sostenuto apertamente il movimento Me Too e ha parlato di quegli abusi subiti nella trama di The Boys. Inoltre, la carriera della giovane non si è mossa solamente nella direzione della recitazione, ma Erin Moriarty di The Boys è anche una modella di successo. Davvero un'agenda impegnata per la giovane, il cui lavoro e l'importanza sociale non sono rimaste inosservate.

La 26enne, infatti, è stata inserita nientemeno che da Hollywood Reporter nella classifica delle star emergenti del cinema e della televisione. La Moriarty è in compagnia di altri meravigliosi giovani attori nella classifica: insieme a lei possiamo trovare giovani talenti davvero interessanti, come Ncuti Gatwa ed Emma Mackey da Sex Education, Emma Corrin da The Crown, e Daisy Edgar-Jones da Normal People.

Per l'occasione, la Moriarty ha risposto ad alcune domande proprio da parte dell'Hollywood Reporter, da quale film vorrebbe interpretare in un possibile remake (L'appartamento del 1960), con chi morirebbe dalla voglia di recitare (Joaquin Phoenix), fino ad arrivare a domande più importanti, ovvero di quale cosa Hollywood non parla più tanto e dovrebbe farlo (con poca sorpresa, il movimento #MeToo del quale la Moriarty ormai è un volto).

Per celebrare l'evento, l'attrice ha pubblicato un post sul suo account Instagram (che potrete trovare in calce alla notizia), con il quale ringrazia l'Hollywood Reporter per averla inclusa nella classifica, la cui didascalia recita:

"Sono felice da MORIRE di essere stata inclusa nella lista a cura dell'@hollywoodreporter delle giovani stelle emergenti del 2020 (e di essere DAVVERO IN OTTIMA COMPAGNIA). Il link all'articolo completo è disponibile sulla mia bio. 💖"

E mentre vi lasciamo a un nostro approfondimento su Erin Moriarty di The Boys, voi cosa ne dite? Vi piace Erin Moriarty come attrice? Pensate che sia meritato il suo inserimento nella classifica? Fatecelo sapere, come sempre con un bel commento nello spazio dedicato!