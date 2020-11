Erin Moriarty di The Boys è mozzafiato in queste foto da modella

Il 2020 verrà ricordato per essere l'anno di The Boys, che ha raggiunto vette di consensi incredibili con la propria seconda stagione. Sulle nostre pagine abbiamo già trattato lungamente dello show, parlandovi di quando potrebbe finire The Boys. Se la serie è un successo, in ogni caso, il merito va anche a uno dei suoi volti principali.

E stiamo ovviamente parlando di Erin Moriarty, la bellissima attrice americana interprete della determinata Starlight, e che oltre al suo fascino indiscutibile, si è anche eretta a portatrice di importanti messaggi sociali: per esempio, Erin Moriarty ha parlato di empowerment e della figura della donna, e sempre Erin Moriarty ha citato il movimento "Me Too" e si è soffermata sulla figura di Starlight in the Boys. Una donna forte, che ha sempre lottato per ciò in cui crede, portando sullo schermo un personaggio genuino come la sua Annie January.

Ma la Moriarty non è solo attrice e role model: la 26enne di New York, infatti, ha da tempo intrapreso una fitta carriera da modella, diventando in breve tempo il volto di varie campagne pubblicitarie. Una delle ultime, l'ha coinvolta in un bellissimo set per pubblicizzare un brand di gioielli, e il fotografo d'eccezione per il set è stato nientemeno che il suo collega e grande amico Antony Starr, ovvero il Patriota di The Boys.

Il post sul suo account Instagram (che potrete trovare in calce alla notizia), ci mostra una splendida Moriarty, e così recita la didascalia:

"Trovare delle piccole gioie ogni giorno è davvero importante, ora più che mai, e indossare i gioielli di @mejuri è per me proprio una di quelle gioie. Il perfetto equilibrio tra classico e contemporaneo. #MejuriPartner 📷: @toni.starr"

Inoltre, alcune speculazioni sono nate ultimamente sulla possibile nascita di una storia proprio tra la Moriarty e Starr, per la vicinanza notevolmente cresciuta tra i due nell'ultimo periodo, ma nessuno dei due ne ha mai apertamente parlato (e inoltre Starr, sebbene non confermato, potrebbe stare ancora con Lucy McLay), quindi al momento (e in mancanza di notizie ufficiali) dobbiamo presupporre che i due siano solamente grandi amici.

