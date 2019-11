Ecco gli eroi dell'Arrowverse nel primo poster ufficiale di Crisi sulle Terre Infinite

La Crisi è sempre più vicina e il network The CW oggi ha fatto un gradito regalo ai fan pubblicando il primo poster ufficiale di Crisi sulle Terre Infinite, il grande evento crossover che sconvolgerà l'intero Arrowverse.

La curiosità per l'imminente scontro tra i multiversi DC era salita alle stelle dopo che il network americano aveva reso pubbliche le sinossi dei primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite, precedute qualche giorno prima da alcune foto degli eroi dell'Arrowverse. Ma adesso è la volta del primo poster ufficiale al cui interno è presente gran parte dei personaggi principali che ritroveremo nel crossover.

Il poster - che come al solito potete ammirare in calce all'articolo - vede la figura di The Monitor troneggiare su tutti gli altri. Nella parte centra, in evidenza, possiamo immediatamente notare i protagonisti delle serie TV di The CW come Batwoman (Ruby Rose), Arrow (Stephen Amell), Supergirl (Melissa Benoist) e Flash (Grant Gustin), White Canary (Caity Lotz) e Black Lightning (Cress Williams) . Sullo sfondo sono presenti gli altri personaggi e sicuramente tra di loro spicca la presenza di John Wesley Shipp nei panni del Flash della serie TV degli anni '90. Non mancano anche i due Superman: quello di Brandon Routh posizionato sulla destra e quello interpretato dall'attore Tyler Hoechlin apparso in alcuni episodi di Supergirl e che presto sarà il protagonista dello spin-off Superman & Lois.

All'interno del poster, infine, è poi possibile notare la didascalia 'Questa è la fine... dei mondi' e poi in basso il logo dello show e la data che ne annuncia il debutto il prossimo 8 dicembre, insieme al numero di episodi totale, cinque, e al logo del network.