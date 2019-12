Gli eroi dell'Arrowverse pronti per la battaglia finale nel nuovo trailer del crossover

Il nuovo trailer della terza e quarta parte del megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, mostra i nostri eroi pronti alla resa dei conti con l'Anti-Monitor.

Il 14 gennaio 2020 The CW inaugura il nuovo anno televisivo con le ultime due parti del crossover targato DC, Crisi sulle Terre Infinite.

Gli eroi dell'Arrowverse (o almeno, quelli che sono rimasti) si preparano ad affrontare la più grande minaccia che abbiano incontrato finora: L'Anti-Monitor, il nemico del Multiverso (interpretato da LaMonica Garret, proprio come la sua controparte "positiva" The Monitor).

Nell'ultima parte del crossover andata in onda, la terza, i Paragon sono stati messi in salvo da Pariah (Tom Cavanagh) prima della distruzione di Terra-1, ma non senza intoppi. Questi, e un intruso Lex Luthor (Jon Cryer), si sono ritrovati al Vanishing Point, il luogo al di fuori del tempo e dello spazio che abbiamo visto anche in Legends of Tomorrow.

Il nuovo trailer inizia proprio con i beniamini dell'Arrowvers alla ricerca di un modo per allontanarsi dal Vanishing Point e sconfiggere l'Anti-Monitor, recuperando, nel frattempo, ciò (e chi) hanno perduto.

Nel video ci viene anticipato anche il ritorno di Oliver Queen (?) (Stephen Amell), mentre Barry (Grant Gustin) ricorda a tutti come questa sia la "battaglia della vita".

La quarta e quinta parte di Crisi sulle Terre Infinite andranno in onda il 14 gennaio, nella time-slot dedicata a Arrow e Legends of Tomorrow, e se crediamo ai produttori, il crossover ci riserva ancora parecchie sorprese.