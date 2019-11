Gli eroi dell'Arrowverse si uniscono nelle prime immagini di Crisi sulle Terre Infinite

Dopo il primo teaser ufficiale del crossover, The CW ha pubblicato 18 immagini promozionali di Supergirl 5x09, l'episodio che darà il via all'attesa Crisi sulle Terre Infinite.

Come potete vedere in calce alla notizia, le foto mostrano The Flash, Green Arrow, Batwoman e White Canary mentre incontrano Supergirl, Superman e Lois Lane su Terra-38 - in una delle immagini vediamo anche il primo sguardo ufficiale al neonato Jonathan Kent. Nella galleria potete trovare anche una foto del dietro le quinte con tutti i protagonisti sul set dell'evento.

Basato su uno dei crossover più celebri dei fumetti DC, Crisi sulle Terre Infinite vedrà gli eroi dell'Arrowverse alle prese con l'Anti-Monitor interpretato da Lamonica Garrett. L'evento, come detto, debutterà l'8 dicembre con il nono episodio di Supergirl e proseguirà il 9 e 10 dicembre con Batwoman e The Flash. Dopo una pausa di poco più di un mese, il crossover si concluderà con il doppio episodio finale del 14 gennaio che andrà in onda su Arrow e Legends of Tomorrow.

Nel frattempo The CW ha anche reso nota la sinossi ufficiale di The Wrath of Rama Khan, l'episodio 5x08 di Supergirl che debutterà l'1 dicembre in vista dell'inizio del crossover previsto per la settimana successiva.