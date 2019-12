Gli eroi di Crisi sulle Terre Infinite sono i protagonisti del nuovo poster

Questa settimana è sicuramente intensa per i fan dell'Arrowverse a causa dei primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite andati in onda, tra sorprese, ritorni, addii e la lotta contro L'Anti Monitor che si fa sempre più pericolosa.

In attesa delle due parti finali, che verranno trasmesse il 14 gennaio 2020 e che coinvolgeranno gli show Arrow e Legends of Tomorrow, The Cw ha pubblicato un nuovo poster che raffigura i principali protagonisti dell'ambizioso crossover, ricordando inoltre agli spettatori americani che sarà possibile guardare le prime tre ore in streaming gratuitamente sul servizio CW Seed. Come al solito, potete vedere il poster in calce all'articolo. Cosa ne pensate?



"Il multiverso è cambiato per sempre", ha commentato l'account ufficiale dell'emittente statunitense nel presentare il poster. In effetti non gli si può dare torto, visto il cliffhanger che ha chiuso questa prima ondata di episodi, che complica ulteriormente una situazione già disperata.

Però, come ci ricorda il promo di Crisi sulle Terre Infinite pt. 4 la resa dei conti con L'Anti Monitor ancora deve compiersi e in più stanno per scendere in campo i 7 Paragon, che sono stati introdotti e individuati nei primi tre episodi del crossover. Questo nuovo team di supereroi potrà contare anche su un aiuto speciale, ossia la nuova identità di Oliver Queen (Stephen Amell).