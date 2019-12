Gli eroi si uniscono nel nuovo promo di Crisi sulle Terre Infinite

A ormai poche ora del debutto del crossover, The CW ha diffuso in rete un nuovo promo ufficiale di Crisi sulle Terre Infinite che mostra gli eroi riuniti per contrastare la nuova minaccia.

Nel filmato, intitolato "Heroes Assemble", vengono spiegato le potenziali conseguenze dell'onda di antimateria che sta avanzando senza sosta nell'universo, e in tutte le realtà. Sul finale del promo The Flash si unisce ai già presenti Supergirl, Green Arrow e Batwoman. Potete trovare il video in calce alla notizia.

Basato su uno dei crossover più celebri dei fumetti DC, Crisi sulle Terre Infinite vedrà gli eroi dell'Arrowverse alle prese con l'Anti-Monitor interpretato da Lamonica Garrett. L'evento, come detto, debutterà questa notte con il nono episodio di Supergirl e proseguirà il 9 e 10 dicembre su Batwoman e The Flash. Dopo una pausa di poco più di un mese, il crossover si concluderà con il doppio episodio finale del 14 gennaio che andrà in onda negli episodi Arrow e Legends of Tomorrow.

Per altre notizie sul crossover, vi rimandiamo alla recente clip incentrata su Supergirl e al trailer finale di Crisi sulle Terre Infinite. L'evento, lo ricordiamo, è molto atteso anche per il ritorno di volti storici degli adattamenti DC, come Tom Welling e Brandon Ruth, nei panni dei loro personaggi originali.