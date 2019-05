Un errore tra i capelli di Chandler scoperto dai fan di Friends

Negli anni ’90, quando la sitcom Friends fu creata e andò in onda per la prima volta, l’era del binge-watching era ancora di là da venire e nessuno immaginava la possibilità di rivedere tutti gli episodi di una serie uno dopo l’altro, o di guardarli su più dispositivi.

Gli stessi televisori, nella maggior parte dei casi, erano degli onesti elettrodomestici senza troppe pretese, altro che schermi ultrapiatti, alta definizione e 4K. Sarà anche per questo che, vent’anni dopo, è più facile notare errori e imprecisioni avvenute durante le riprese anche delle serie più amate, come appunto Friends. Dopo l’Easter Egg sulla maglietta di Ross, infatti, la curiosità dei vecchi fan ha portato a galla un altro particolare passato a lungo inosservato: si tratta di una svista sfuggita in fase di edizione e che coinvolge i capelli di Chandler.

Come si nota nei due filmati, tra il finale della sesta stagione (l’episodio che in italiano si intitola Proposte di matrimonio) e l’inizio della settima (La serata rubata), Chandler (Matthew Perry) esibisce due pettinature diverse: nel secondo caso, i suoi capelli sono più corti e pettinati all’indietro. Peccato però che i due episodi… siano ambientati nella stessa serata, con buona pace del continuum temporale.

Che dire? Non è mica da questi particolari che si giudica una serie tv, o che cambia l’affetto che a distanza di decenni si nutre ancora per Chandler, Monica, Rachel e tutti gli altri, testimoniato anche dalla creazione di un set Lego. Certo è una gaffe non da poco. Ma almeno la camicia è rimasta la stessa.