Escape at Dannemora: poster e trailer per la serie di Ben Stiller con Benicio Del Toro

Escape at Dannemora, mini-serie in sette parti diretta da Ben Stiller e con protagonista Benicio Del Toro.

Come al solito, potete trovare poster e video in calce all'articolo.

Escape at Dannemora è basata su una surreale evasione avvenuta a New York nel 2015 che ha generato una caccia all'uomo in tutto lo stato per acciuffare due uomini condannati per omicidio. I due sono riusciti ad evadere grazie all'aiuto di un'impiegata del carcere con la quale hanno intrattenuto dei rapporti.

Benicio Del Toro sarò l'assassino Richard Matt, una personalità tanto eccentrica quanto minacciosa all'interno della prigione, nonché mente dietro l'evasione. Paul Dano vestirà i panni di David Sweat, un uomo condannato per l'omicidio di un poliziotto che diventerà il riluttante partner riluttante per il piano di Matt. Infine Patricia Arquette vestirà i panni di Tilly Mitchell, una madre operaia addetta alla sartoria del carcere che intrattiene rapporti sessuali con entrambi gli uomini e sarà complice nella loro evasione.

Il cast include anche Bonnie Hunt, Eric Lange e David Morse. Prodotto da Showtime, Escape at Dannemora è scritta da Brett Johnson (Mad Men) e Michael Tolkin (The Player), che agiscono anche da produttori esecutivi insieme a Ben Stiller, Bryan Zuriff, Michael De Luca e Nicky Weinstock.