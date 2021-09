Escape The Undertaker, il trailer dell'horror interattivo targato Netflix e WWE

Netflix ha pubblicato in rete il trailer ufficiale di Escape The Undertaker, nuova esperienza horror interattiva in arrivo il mese prossimo realizzata in collaborazione con la WWE che vedrà come protagonisti il celebre 'Deadman' e i wrestler del tag team The New Day.

A giudicare dal filmato, che potete trovare all'interno della news, i membri di The New Day (Kofi Kingston, Xavier Woods e Big E) tenteranno di recuperare l'urna di Undertaker dalla sua villa, con il popolare wrestler ritiratosi l'anno scorso dalla WWE che cercherà di fermarli costringendoli a vivere le loro più grandi paure.

"The Undertaker ha preparato una trappola per il decorato tag team The New Day nella sua villa" si legge nella sinossi ufficiale. "Ecco cosa non sanno: la villa di The Undertaker è una casa estremamente stregata, piena zeppa di sfide soprannaturali. Sta agli spettatori decidere il destino di queste povere anime che cercheranno di sopravvivere all'ira di The Undertaker".

Escape The Undertaker sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 5 ottobre. Che ve ne pare di questo trailer? Fateci sapere le vostre impressioni sull'operazione nell'area dedicata ai commenti che trovate qui sotto. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi lasciamo ai nostri pareri sul documentario Undertaker: The Last Ride.