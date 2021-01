A che ora esce WandaVision su Disney+? Tutto sulla premiere del 15 gennaio

Manca davvero pochissimo al debutto di non uno, ma ben due episodi della prima stagione della serie Disney+ WandaVision con protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen, che torneranno nei rispettivi ruoli di Visione e Scarlet Witch dopo Avengers: Endgame del 2019.

La lunga attesa per i fan sta per finire, questa serie inaugurerà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e arriverà su Disney+ a partire dalle ore 9.00 del 15 gennaio 2021. Il terzo episodio arriverà venerdì 22 gennaio sempre alle ore 9.00 del mattino.

La premiere di due episodi è un cambiamento rispetto al formato di rilascio di Disney+ per la serie di successo Star Wars: The Mandalorian, di cui vedevamo un solo episodio a settimana.

È anche vero che l’ultimo film Marvel Studios che abbiamo visto risale al 2019 con l’uscita al cinema di Spider-Man: Far From Home, ci sembra effettivamente passata un’eternità a causa dell’assenza di uscite in sala a causa della pandemia. Quindi, dato che è passato più di un anno senza un film MCU, due episodi di WandaVision sembrano proprio un evento cinematografico per i fan!



Leggi le nostre prime impressioni su WandaVision e Paul Bettany che anticipa la presenza di un attore in un ruolo msiterioso. Siete emozionati? Quali sono le vostre aspettative su WandaVision? Fatecelo sapere nei commenti!