L'esilarante honest trailer di Loki 2 si prende gioco della saga del Multiverso

Loki 2 è stato il maggior successo del Marvel Cinematic Universe dell'ultimo periodo. Dopo le cocenti delusione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Secret Invasion e The Marvels era un cambio di rotta necessario. Online è iniziato a circolare un honest trailer esilarante della seconda stagione.

Mentre il pubblico si sta chiedendo quando avrà la possibilità di rivedere Loki nell'MCU, il trailer "onesto" pubblicato ha ironizzato su moltissimi elementi della serie, compresa la questione multiversale e tutto ciò che riguarda le lotte contro il tempo di Loki e dei suoi comparsi. Ciò che viene rigirato in maniera comica all'interno del trailer è il ruolo del McDonald all'interno di alcuni episodi e la caratterizzazione più che bizzarra che Jonathan Majors ha dato a Victor Timely.

Uno degli elementi trattati nel trailer che maggiormente hanno fatto ridere i fan ha riguardato il tema del multiverso e come sia diventato "complicato" nel corso della serie. Il trailer onesto, come ogni prodotto di questo tipo, è andato a "scavare" nei meandri della seconda stagione cercando anche il difetto più piccolo per riuscire a disegnarci su un momento comico capace di far ridere il pubblico. Le immagini sono talmente esilaranti da essere capaci di fa ridere anche il sostenitore dell'MCU più convinto ed integralista.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la seconda stagione, vi consigliamo la nostra recensione di Loki 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!