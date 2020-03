L'esilarante reazione di Lauren Ridloff a quella scena di The Walking Dead

Dopo i primi due episodi dalla ripresa, la decima stagione di The Walking Dead è entrata nel vivo, con colpi di scena e cliffhanger che hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso. A quasi due settimane di distanza, però, si continua a discutere di una scena in particolare, che ha evidentemente colpito l'immaginario collettivo.

Stiamo parlando naturalmente - se non avete ancora visto i nuovi episodi consigliamo di interrompere qui la lettura - della scena di sesso tra Alpha (Samantha Morton) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). I due villain, dopo una passeggiata nei boschi, si sono spogliati, uno alla volta, e poi si sono abbracciati, rendendo l'episodio Squeeze pressoché indimenticabile.

Le reazioni del pubblico sono state delle più varie, e hanno spopolato sui social, ma anche molti attori del cast di The Walking Dead ne sono rimasti scioccati. Tra questi c'è Lauren Ridloff, che interpreta Connie, e ha parlato recentemente della scena anche a Talking Dead, ponendosi una esilarante questione.

"Beh, la mia domanda ardente sarebbe: come ha potuto Negan... farcela?" ha sottolineato con gesti inequivocabili, che hanno provocato l'ilarità generale. E in effetti è una domanda legittima, considerando come è fatta la maschera che indossa Alpha, anche durante il romantico incontro.

"Ci siamo sempre sentiti come se avessimo bisogno di parte della storia di Alpha, Negan e della loro strana relazione" ha raccontato Angela Kang, la showrunner di The Walking Dead, in una recente intervista. "Ho specificamente chiesto allo sceneggiatore di Squeeze, David Leslie Johnson-McGoldrick, di usare i fumetti come fonte d'ispirazione per un momento simile. E lui mi ha detto: Okay! Non sono sicuro di come arrivarci! Fammici lavorare". E il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Dopo l'ultimo episodio di The Walking Dead emergono nuovi dettagli sul passato di Gamma, mentre abbiamo recentemente scoperto che nelle scorse stagioni era prevista anche un'altra scena di sesso.