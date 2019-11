L'esilarante serie TV Brooklyn Nine-Nine è stata rinnovata per l'ottava stagione

Nonostante non sia ancora andata in onda la settima stagione di Brooklyn Nine-Nine, l'emittente televisiva NBC ha deciso di dare fiducia ai poliziotti del distretto di polizia newyorchese, rinnovando lo show per l'ottava stagione.

La notizia ha fatto subito il giro del web ed è stata accolta con grande entusiasmo dai fan della serie, felici di poter rivedere per una stagione in più i personaggi interpretati da Andy Samberg, Andre Braugher, Melissa Fumero, Terry Crews e gli altri colleghi. Come ricorderete Brooklyn Nine-Nine era stata prodotta da Fox, andando in onda sull'omonimo canale televisivo per cinque stagioni, prima di venire inaspettatamente cancellata. Dopo solo un giorno, in cui anche mostri sacri come Mark Hamill avevano espresso il loro stupore per la sorte toccata alla serie, lo show poliziesco trovò una nuova casa, diventando uno dei programmi più di successo di NBC, raggiungendo 3.2 milioni di spettatori, un aumento del 15% rispetto alle stagioni presenti su Fox.

Ora non rimane altro che aspettare il prossimo 6 febbraio, data in cui andrà in onda la prima puntata speciale dalla durata di un'ora, prima di ritornare al solito format a partire dalla settimana successiva. Nel frattempo vi lasciamo con la notizia riguardo il numero di episodi della settima stagione di Brooklyn Nine-Nine.