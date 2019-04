Gli esilaranti spin-off de Il Trono di Spade nel video parodia del Saturday Night Live

Kit Harington ha partecipato all'ultimo episodio di Saturday Night, andato in onda ad una settimana di distanza dalla premiere dell'attesa stagione finale de Il Trono di Spade. Per l'occasione il programma ha rilasciato un esilarante filmato che mostra degli improbabili futuri spin-off dello show.

Il video, che potete trovare in calce alla notizia, sia apre con una clip di Harington nello spin-off Castle Black, un "dramma lunatico e sensuale su un amore segreto." Nel video vediamo Jon Snow intento a placare le lamentele della sua amante Estranea, impaziente di rivelare a tutti che i due stanno insieme. "Non è così facile," le ricorda Jon. "Sei Morta." Quando lei, giustamente, gli ricorda che anche lui in passato era morto, Jon controbatte "Era diverso e tu lo sai benissimo!".

Dopo il simpatico siparietto tra Jon e la sua amante Estranea, il video ci mostra clip e locandine di altri spassosi spin-off de Il Trono di Spade come Arya, serie animata che fa eco alla serie MTV Daria e vede il personaggio di Maisie Williams alle prese con la vita scolastica. Tra gli altri esilaranti spin-off citiamo The Marvelous Mrs. Melisandre, Game of Thrones: Special Victims Unit e No Ballers, serie incentrata sui personaggi di Varys, Verme Grigio e Theon, che, come ci ricorda il titolo, sono accomunati da una specifica caratteristica.

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade debutterà il prossimo 14 aprile. Nel frattempo vi ricordiamo che Jerome Flynn sarà ospite all'imminente Napoli ComicCon: l'interprete di Bronn incontrerà i fan 27 aprile alle 15.30 presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare. Inoltre HBO ha annunciato l'arrivo di uno speciale documentario sulle riprese di questa stagione finale.