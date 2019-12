Prima esplosiva clip ufficiale di Fast & Furious: Spy Racers di Netflix

Dopo aver ammirare il primo, entusiasmante trailer ufficiale di Fast & Furious: Spy Racers di Netflix, ecco che il servizio streaming ha pubblicato una prima clip della prima stagione della serie animata dedicata al mondo del franchise Universal con protagonisti Vin Diesel, Dwayne "The Rock" Johnson e John Cena.

Nella clip vediamo il protagonista lanciarsi con una moto a tutta velocità già da una scogliera, per poi spiccare il volo al chiaro di luna e rivelare una tuta alare ultra tecnologica. Sfruttandola, raggiunge sorvolando l'oceano uno yatch al largo della costa, colpendo una delle guardie sul ponte principale, trasferendo poi quasi tre milioni di dollari in una chiavette USB o simili e rubando un veicolo di ultima generazione. Da lì si lancia poi verso il mare e atterra su di un motoscafo, agganciando l'auto e mettendola al sicuro.



Questa la sinossi ufficiale della serie: ""In questa nuova serie animata, il teenager Tony Toretto segue le orme di suo cugino Dom quando lui e i suoi amici sono reclutati da un'agenzia governativa per infiltrarsi in una gare di corse d'élite per constatare un'organizzazione criminale che vuole dominare il mondo."



Fast & Furious: Spy Racers è una produzione DreamWorks TV ed è attesa su Netflix il prossimo 26 dicembre.