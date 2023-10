Un'estate fa, anticipazioni delle puntate 5 e 6: Colpo di scena sulla morte di Arianna

Dopo il successo degli episodi 3 e 4 di Un'estate fa, emergono in queste ore le prime anticipazioni ufficiali sulle due nuove puntate settimanali della serie tv italiana del momento, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Le due puntate, che saranno disponibili da domani 20 ottobre, saranno come sempre ambientate in due linee temporali diverse: nel presente Elio (Lino Guanciale) vive una profonda crisi con Isotta (Nicole Grimaudo), stanca e provata dall’ossessione del marito per le indagini sulla morte di Arianna (Antonia Fotaras), mentre nel 1990 Elio (Filippo Scotti) è sempre più vicino alla ragazza, riuscendo così a scoprire cose impensabili sul suo carattere e i suoi segreti. Durante una grande festa a casa di Mamo (Giulio Tropea) succederà qualcosa che potrebbe finalmente dare una spiegazione alla morte di Arianna, con un nuovo possibile sospettato che porterà Elio a seguire una pista che inaspettatamente lo condurrà ad intuire una cosa sconvolgente su Adriano (Luca Maria Vannuccini).

Qui sotto le trame ufficiali degli episodi 5 e 6 di Un'estate fa:

Episodio 5 - Costanza si dimostra nel presente un valido aiuto alle indagini di Elio, ma la loro alleanza viene incrinata dalle accuse mosse a Carmine. Dopo un primo momento di riavvicinamento, tra Elio e Isotta scoppia la crisi. Nel 1990 durante la grande festa organizzata nella mega villa di Mamo accade qualcosa di fondamentale nella vicenda che porterà alla morte di Arianna, guidando Elio verso un nuovo possibile sospettato.

