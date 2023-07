Un'estate fa, Sky annuncia la nuova serie con Lino Guanciale e Filippo Scotti

Nella conferenza di oggi Sky ha annunciato l'arrivo in autunno di una nuova serie tv composta da otto episodi e intitolata Un'estate fa, con protagonisti due volti noti dello schermo come Lino Guanciale e Filippo Scotti. Prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, la serie è pronta a sbarcare su Sky e NOWTv tra pochi mesi.

Un'estate fa è descritta come un thriller transgenerazionale, diretto da Davide Marengo e Marta Savina, che attraversa un periodo compreso tra gli anni '90 e l'attualità. Un mistero che si dipanerà nell'arco narrativo della serie.



Scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini, Un'estate fa racconta la storia Elio (Lino Guanciale, protagonista nel 2022 della serie Sopravvissuti ispirata a Lost) un cinquantenne che svolge una vita apparentemente perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Un giorno viene scoperto il corpo senza vita di Arianna, una ragazza della quale Elio era innamorato da adolescente. Da quel momento la memoria tornerà a quell'estate del 1990, quando durante un campeggio Arianna scomparve improvvisamente e lui (Filippo Scotti in questa linea temporale) venne ritrovato in stato confusionale. Trent'anni dopo, Elio è tra i principali sospettati per la morte di Arianna. Dopo un incidente d'auto, l'uomo si ritrova improvvisamente nel 1990...

Nel cast della serie anche Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Martina Gatti, Anna Ferzetti, Tobia De Angelis, Orlando Cinque, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto e Nicole Grimaudo.



