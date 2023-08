L'estate nei tuoi occhi, Prime Video annuncia la terza stagione del popolare teen drama

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato ufficialmente la terza stagione de L'estate nei tuoi occhi, teen drama seguitissimo in tutto il mondo che tornerà prossimamente con 10 episodi inediti.

Basata sulla trilogia di best-seller firmata da Jenny Han, il drama targato Prime Video ha avuto un incredibile successo, performando particolarmente bene tra le giovani spettatrici donne: la seconda stagione de L’estate nei tuoi occhi è tra le 10 serie più seguite di sempre sul servizio, dopo aver debuttato il 14 luglio e fatto registrare, nei primi tre giorni dal lancio, un numero di audience raddoppiato rispetto alla prima stagione.

"Siamo stati felici di vedere la passione con cui i fan hanno accolto L'estate nei tuoi occhi, rendendo i venerdì d'estate un fenomeno di intrattenimento", dice Vernon Sanders, Head of television, Amazon ed MGM Studios. "Questa serie affascinante e profondamente coinvolgente ha mostrato l'ampiezza della nostra base di clienti, attraendo i più giovani e diversificando così gli spettatori. Jenny Han è una narratrice di talento, ed i suoi fan hanno chiesto a gran voce il terzo capitolo di questa storia. Siamo entusiasti oggi di condividere questa notizia, aspetteranno l’Estate con ancora più attesa. Grazie a Jenny, Sarah Kucserka, e Karen Rosenfelt e ai nostri amici di wiip per il loro notevole lavoro e collaborazione”.

Prime Video precisa che questa terza stagione de L'estate nei tuoi occhi è stato dato il via libera ufficiale prima dell'inizio degli scioperi WGA e SAG-AFTRA, e sottolinea che la produzione dei nuovi episodi non inizierà fino a quando le trattative con i sindacati non saranno state risolte. Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.