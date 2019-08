L'estate si fa sanguinosa nei nuovi spot ufficiali di American Horror Story 1984

È grazie al canale Youtube che possiamo mostrarvi due nuovi spot tv ufficiali dell'attesissima American Horror Story 1984, nona stagione della seguitissima e pluri-premiata serie antologica FX creata da Ryan Murphy e Brad Falchuck che quest'anno esplorerà una calda e sanguinosa estate degli anni '80.

A differenza delle altre stagioni della serie, 1984 avrà meno volti noti rispetto alle precedenti annate. Sulla trama non sono trapelate molte notizie e i dettagli sono tenuti sotto chiave dalla produzione, anche se l'ambientazione sembra proprio essere quella di un campus estivo americano, simile al Camp Crystal Lake di Venerdì 13, film da cui sembra anche tratta parte della sua ispirazione.



Nel primo dei due filmati vediamo due ragazze stendere i panni ad asciugare. Sono tutte sorridenti e felici, ma nel momento stesso in cui una delle due finisce il lavoro, l'altra vede una figura con il coltello ergersi dietro a telo bianco appeso. Scostato, non c'è più nessuno, ma l'assassino è alle spalle della ragazza, pronto ad affondare la lama nella sua schiena.



Il secondo è invece tutto buio: probabilmente ci troviamo nel bel mezzo della foresta. A un certo punto, un rumore: si accende una torcia, si controlla e improvvisamente arriva la scritta AHS 1984. Nel cast della stagione troveremo tra gli altri anche Emma Roberts, Sarah Paulson e Billie Lourd, per una messa in onda prevista sulla FX a partire dal prossimo 8 settembre.



Fateci sapere le vostre opinioni.