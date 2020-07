L'estate social di Paola Perego, prova costume superata alla grande

Paola Perego è uno dei volti più noti della tv italiana e dalla prossima stagione tornerà ad arricchire il palinsesto Rai con un nuovo programma dedicato al rapporto tra nonni e nipoti. In attesa di riprendere con gli impegni lavorativi si gode la sua estate pubblicando di tanto alcuni scatti sui social.

L'ultima foto pubblicata, ha attirato notevolmente l'attenzione del pubblico. La conduttrice nonostante sia ormai una nonna, mette in bella mostra il suo fisico perfetto con un grazioso bikini azzurro. Paola appare abbronzatissima e radiosa mentre è intenta a prendere un caffè. Il volto coperto in parte dagli occhiali da sole sembra non risentire minimamente dei segni del tempo.

Non sono mancati i commenti e soprattutto i complimenti, molti dei quali si sono concentrati sulla sinuosità delle gambe della donna che sono messe in primo piano nella foto. In molti si sono chiesti come Paola Perego faccia a mantenersi in perfetta forma nonostante i suoi 54 anni.

Merito forse del nipotino Pietro a cui la nota conduttrice dedica sicuramente molto tempo? Non ci è dato saperlo. Ciò che è certo è che la veste di nonna le ha permesso di pensare ad un nuovo format che andrà in onda su Rai 2, ovvero Ascoltami, che si concentrerà proprio sul rapporto affettuoso che intercorre tra i nonni e propri nipotini.