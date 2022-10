Esterno Notte arriva su Rai 1: ecco quando e come vedere la versione televisiva

Come promesso, la nuova opera di Marco Bellocchio Esterno Notte, dedicata al rapimento di Aldo Moro, dopo l'acclamato debutto nelle sale cinematografiche si prepara ad andare in onda in versione tv su Rai 1.

Interpretata da Fabrizio Gifuni nel ruolo di Aldo Moro, con Margherita Buy (Eleonora), Toni Servillo (Paolo VI), Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Gabriel Montesi (Valerio Morucci), Daniela Marra (Adriana Faranda), Esterno Notte andrà in onda il 14, il 15 e il 17 novembre in prima serata.

Per chi non lo sapesse, l'opera - arriva al cinema in due parti tra maggio e giugno scorso - è il racconto dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. Marco Bellocchio, che già aveva raccontato la drammatica pagina di storia italiana nel lungometraggio Buongiorno, notte, torna sul suo lavoro e sulla vita e la morte di Moro ampliando il proprio sguardo: "Ho voluto farne una serie per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani, stando però quasi sempre fuori dalla prigione tranne che alla fine, fino al momento del tragico epilogo. Il titolo è un riferimento al fatto che, stavolta, i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”, ha dichiarato l'autore.

Appuntamento, dunque, al 14 novembre. Avete già visto Esterno notte al cinema, oppure stavate aspettando la versione televisiva? Ditecelo nei commenti, e nel frattempo recuperate il trailer ufficiale di Esterno Notte.