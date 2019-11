Esultate, fan di The Mandalorian: le gif di Baby Yoda sono di nuovo online!

Che il Baby Yoda apparso nei primi episodi di The Mandalorian sia la star indiscussa di questo mese non lo scopriamo di certo noi: il mondo è praticamente impazzito davanti agli occhioni dolci del minuscolo e tenerissimo alieno.

Essere sotto la luce dei riflettori vuole però dire anche, inevitabilmente, essere protagonisti sul web: prevedibilmente, dunque, i social sono stati invasi da un numero incredibile di meme su Baby Yoda, così come hanno cominciato ad impazzare le gif a tema.

Proprio le gif hanno però riservato dopo breve tempo una brutta sorpresa ai fan di Star Wars: tutte quelle con Baby Yoda come soggetto, infatti, sono state quasi immediatamente messe offline. Una situazione che ha fatto pensare a qualche lamentela da parte di Disney, ma che è rientrata in pochissimo tempo: GIPHY ha infatti alcune ore fa reso nuovamente disponibili le gif in questione, spiegando che alcuni elementi erano stati "rimossi temporaneamente per valutare la situazione".

"Ci siamo scusati con Disney e Vulture per qualunque inconveniente, e siamo felici di comunicarvi che le gif sono nuovamente disponibili su GIPHY" prosegue il comunicato. Null'altro che una misura precauzionale, dunque: i fan di Star Wars potranno continuare liberamente a divertirsi con le gif della nuova, adorabile mascotte di The Mandalorian.

L'amore per Baby Yoda, intanto, coinvolge anche gli altri protagonisti dello show: pare infatti che Werner Herzog si sia letteralmente innamorato del pupazzo, mentre Pedro Pascal ha ammesso di non aver problemi a vivere nella sua ombra.