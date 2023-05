L'Eternauta, al via le riprese della serie Netflix sul fumetto di Héctor Germán Oesterheld

Era il 2020 quando Netflix annunciò una serie TV tratta da L'Eternauta (il celebre fumetto dell'argentino Héctor Germán Oesterheld), dopodiché l'argomento cadde nel dimenticatoio: adesso, a sorpresa, la piattaforma rivela non soltanto l'imminenza dello show, ma anche che Ricardo Darín interpreterà il protagonista Juan Salvo.

La breve clip pubblicata su YouTube mostra l'emblematico protagonista, il quale, armato di fucile e della tuta fatta in casa per proteggerlo dalle sostanze nocive, cammina circospetto in una zona post-apocalittica ricoperta di neve.

"Sono iniziate le riprese de L'Eternauta" scrive l'account Netflix dell'America Latina, "e sarà il primo adattamento cinematografico del fumetto argentino di Héctor G. Oesterheld, disegnato da Francisco Solano López. Ricardo Darín interpreterà Juan Salvo, insieme a un cast composto da Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas e Mora Fisz. La regia è affidata a Bruno Stagnaro, che ha anche scritto le sceneggiature dei sei episodi insieme ad Ariel Staltari. Martín M. Oesterheld, nipote dell'autore dell'opera originale, partecipa come consulente creativo".

Pubblicato dal 1957 sulla rivista Hora Cero, L'Eternauta (El Eternauta in lingua originale) narra la storia di un uomo che, materializzato all'improvviso a casa di uno scrittore di fumetti di Buenos Aires, dichiara di chiamarsi Khruner, ossia "il vagabondo dell'infinito", per poi raccontare la sua lunga, sofferta storia legata agli alieni. Il fumetto è stato riscritto da Oesterheld nel 1969 – così da esplicitare i rifeirmenti alla situazione geopolitica del Sudamerica – ed è considerato a tutt'oggi uno dei capisaldi del genere.

In Italia, era il lontano aprile 2006 quando 001 Edizioni presentò L'Eternauta.