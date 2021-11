Gli Eterni, in arrivo una serie spin-off su Disney+? Ecco cosa ne pensano gli autori

Gli Eterni stanno dominando al box-office e sono molti i rumor in merito a possibili serie spin-off dedicate a questi speciali esseri sovraumani creati dai Celestiali in continua lotta con i Devianti. Sulla questione sono intervenuti anche gli autori del film Kaz e Ryan Firpo, esprimendo il loro entusiasmo per questi progetti tanto chiacchierati.

I due hanno rivelato che vorrebbero tanto esplorare meglio la storia de Gli Eterni, rivelando nuovi particolari sul loro arrivo sulla Terra e di quello che è successo nei 7mila anni della loro permanenza sul nostro pianeta.

"Abbiamo più volte detto scherzosamente che dovrebbe esserci uno spettacolo prequel de Gli Eterni su Disney+. Torna indietro e fai un episodio di Kingo nella Mumbai del 1890, dove si destreggia con la sua vita da star del cinema, affrontando la pacifica dissoluzione dell'impero britannico in India da parte di Gandhi. Possiamo poi dedicare un episodio a Thena in Grecia. Mi piacerebbe fare quello spettacolo. Ci sono molte opportunità. Se il pubblico ce lo permetterà, ci sarà una storia da raccontare con Dane Whitman. Ci sarà una storia da raccontare nel Cosmo con gli Eterni che affrontano Arishem e tutti i Celestiali, che non sono altro che incredibili metafore della creazione. Penso che ci siano molte storie da raccontare nell'universo de Gli Eterni".

Per comprendere meglio quello che da molti è stato definito il film più maturo della Marvel, date uno sguardo alla nostra recensione de Gli Eterni e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa possibile serie spin-off dedicata a questi nuovi straordinari supereroi.