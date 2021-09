Ethan Hawke, nuovo impegno dopo Moon Knight: doppierà Batman in una serie animata

Sappiamo che Ethan Hawke sarà in Moon Knight in un ruolo misterioso, ma per l'attore di Prima dell'alba non sarà l'unica esperienza nel mondo del cinecomic nell'immediato futuro. Presterà infatti la voce a Batman in Batwheels, una nuova serie animata DC destinata a un pubblico di bambini in età prescolare.

Batwheels sarà caratterizzata dalla presenza, oltre che di eroi umani come Batman, Duke Thomas e Cassandra Cain, di cinque Bat-veicoli antropomorfizzati, insieme a un Bat-computer senziente e a un meccanico d'auto robotico.

Per DC si tratta della prima incursione nel mondo dell'animazione prescolare, un mercato in cui Marvel si è lanciata da anni con titoli come Marvel Super Hero Adventures e Spidey and His Amazing Friends.

WarnerMedia Kids & Family ha annunciato oggi il cast vocale completo di Batwheels in un evento virtuale per celebrare il lancio di Cartoonito, piattaforma di titoli per l'infanzia disponibile su HBO Max e Cartoon Network. Se Ethan Hawke, che ha recentemente elogiato i film di Richard Linklater, doppierà Batman, il vero protagonista della serie dovrebbe essere però "Bam", ovvero la Batmobile, che avrà la voce di Jacob Bertrand di Cobra Kai.

La sinossi ufficiale della nuova serie recita: "Sono una squadra di straordinari combattenti che si sono uniti per opporsi al male, combattere il crimine e ripulire le strade di Gotham City. Sono... ok, NON sono Batman e Robin. Sono i Batwheels, un fantastico gruppo di veicoli anticrimine senzienti super potenti che difendono Gotham City insieme a Batman, Robin, Batgirl e una schiera di supereroi DC."