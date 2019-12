Ethan Hawke torna in The Purge per un cameo nel finale della stagione 2

Giunta alla seconda stagione, la serie The Purge è uno dei franchise horror del momento, ma tutto è cominciato nel 2013, con il film diretto da James DeMonaco del 2013. Nella pellicola, intitolata in italiano La Notte del giudizio, Ethan Hawke e Lena Headey interpretavano una coppia la cui casa viene invasa da un uomo in fuga da una banda omicida.

Ethan Hawke tornerà a interpretare il suo personaggio, James Sandin, in un cameo nel finale della seconda stagione della serie, che andrà in onda su USA Networks il 17 dicembre.

L'annuncio ufficiale del network recita: "Ethan Hawke, protagonista di The Purge del 2013, è tornato nei panni di James Sandin nel finale della seconda stagione di THE PURGE. James Sandin è un venditore di sistemi di sicurezza che nel film originale cerca di proteggere la sua famiglia dagli invasori domestici durante una notte di terrore."

Intitolato 7:01, l'episodio vedrà Esme, Ryan, Marcus e Ben combattere per le loro vite e i loro cari.

Il cameo di Ethan Hawke sarà un richiamo al film del 2013, ma anche alla premiere della seconda stagione della serie tv. La stagione 2 si è aperta infatti con una scena che ha rivelato l'attrice che ha registrato per la prima volta quella sequenza di annunci ormai iconica all'inizio di The Purge. Per i fan di lunga data, sarà un buon modo per chiarire ulteriormente la sequenza temporale dell'intero franchise televisivo e cinematografico di The Purge.

The Purge 2 è disponibile in Italia su Amazon Prime, che ha pubblicato un nuovo episodio della serie a cadenza settimanale.