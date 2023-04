Étoile, arriva la nuova serie Amazon dai creatori de La Fantastica Signora

Con la sua quinta e ultima stagione, La Fantastica Signora Maisel si accinge alla sua conclusione, ma non vale certo lo stesso per i progetti dei creatori dello show: Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino hanno ricevuto l'incarico di produrre due stagioni per una nuova serie TV sul balletto targata Amazon Prime Video.

La serie, ambientata tra New York e Parigi, sarà intitolata Étoile, mentre la trama sarà incentrata su "i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di balletto dalla fama mondiale, mentre intraprendono un'ambiziosa operazione per salvare le loro storiche istituzioni scambiando le loro star più talentuose". Al momento, gli attori inclusi nel progetto sono Luke Kirby, Gideon Glick, Camille Cottin, Simon Callow, Lou de Laâge e David Alvarez.

"Amy e Dan sono brillanti creatori di personaggi straordinari, duraturi e caratterizzati da una narrazione unica" ha dichiarato Jennifer Salke, a capo di Amazon e MGM Studios. "Siamo incredibilmente entusiasti di Étoile, perché non abbiamo dubbi che Amy, Dan e il resto della troupe continueranno a produrre eventi televisivi incredibili e di grande impatto. Non vediamo l'ora di condividere lo spettacolo col pubblico di Prime!". A proposito, sapevate che Amazon Prime Video ha superato Netflix negli USA?

Da parte loro, questo è stato il commento dei Palladino: "Be', immagino che il pensionamento dovrà aspettare. Abbiamo deciso di intraprendere un viaggio internazionale insieme a un incredibile gruppo composto dai giocatori e dai ballerini più esperti del mondo. Dormiremo soltanto una volta morti!" hanno concluso con ironia. Étoile non è la prima serie incentrata su un balletto che realizzeranno, poiché hanno già diretto il dramma ABC Bunheads, interpretato da Sutton Foster.

