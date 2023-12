Etoile, è Charlotte Gainsbourg la nuova protagonista della serie Prime Video!

Nell'aprile 2023 fu annunciata Etoile, serie Prime Video dai creatori de La Fantastica Signora Maisel; scopriamo oggi che la talentuosa Charlotte Gainsbourg entra nel cast nei panni della protagonista, aggiungendosi ad attori del calibro di Luke Kirby, Gideon Glick, Simon Callow e David Alvarez.

Classe '71, Charlotte Lucy Gainsboug viene ricordata per pellicole strepitose, tra cui ricordiamo Melancholia, The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, Jan Eyre e Il sosia; inoltre, ha recitato nelle serie TV Il processo di Norimberga, I miserabili, Chiami il mio agente! e Alphonse. Nel 2009 ha vinto il Premio Bodil come miglior attrice per Antichrist, mentre nel 2012 il Premio Robert come miglior attrice non protagonista per Melancholia.

Cosa sappiamo su Etoile? Ambientata a New York e Parigi e composta da otto episodi, la serie TV ripercorre i ballerini di due compagnie di fama mondiale, con tutto l'ambiziosa, rischiosa operazione che ne deriva per salvare le storiche istituzioni.

A manifestare tutto il proprio entusiasmo è Jennifer Salke, a capo di Amazon e MGM Studios. "Siamo molto orgogliosi di Étoile, perché non abbiamo dubbi che la troupe continuerà a a produrre show strepitosi e di grande impatto. Non vediamo l'ora di condividere lo spettacolo col pubblico di Prime!"; da parte sua, il creatore Amy Sherman-Palladino ritiene con un misto di rassegnazione e ironia che "il pensionamento dovrà aspettare"... ma non abbiamo dubbi che il progetto sarà all'altezza delle aspettative, sulla scia del meraviglioso La Fantastica Signora Maisel!

