Eugene canta una canzone degli Iron Maiden nel nuovo episodio di The Walking Dead 10

Il nuovo episodio di The Walking Dead 10, intitolato "La stella del mattino", ha dato il via alla guerra contro i Sussurratori, ma c'è stato spazio anche per una parentesi musicale ispirata ai mitologici Iron Maiden.

Proprio all'inizio della puntata, Eugene vuole far ascoltare la canzone alla sua nuova conoscenza, Stephanie, ma non trova il disco giusto e per questo lei gli propone di cantargliela. La melodia funge da vera e propria colonna sonora per il momento in cui gli abitanti di Hilltop si preparano all'invasione attingendo alle armi e alle armature.

Il brano in questione è When the Wild Wind Blows e costituisce una scelta interessante poiché non è tra le grandi hit degli Iron Maiden, ma si adatta abbastanza bene al clima della puntata, visto che si tratta dell'inizio di una spietata battaglia. Il testo parla proprio di una minaccia apocalittica in arrivo e della disperazione legata alla difficile situazione:

Have you heard what they said on the news today.

Have you heard what is coming to us all?

That the world as we know it will be coming to an end

Have you heard, have you heard?

He sees them in the distance when the darkened clouds roll

He could feel tension in the atmosphere

He would look in the mirror, see an old man now

Does it matter they survive somehow

They said there's nothing can be done about the situation

They said there's nothing you can do at all

To sit and wait around for something to occur

Did you know, did you know?

Stephanie sembra apprezzare la scelta di Eugene, e finisce per unirsi a lui nel cantarla. I due promettono di incontrarsi di persona in West Virginia, ma nel frattempo Eugene deve affrontare i terribili Sussurratori e sopravvivere al loro attacco. I fumetti suggeriscono che la guerra mieterà diverse vittime tra i personaggi di TWD. Per quanto riguarda l'assalto dei Sussurratori, gli autori di The Walking Dead si sono ispirati ai classici film horror. Non resta che aspettare le prossime puntate per sapere come si concluderà lo scontro.