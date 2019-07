Euphoria: la HBO rinnova la serie per una seconda stagione

Congratulazioni, Euphoria! Sei stata rinnovata per una seconda stagione. La serie targata HBO ha vinto e convinto, e presto saranno prodotti nuovi episodi.

Euphoria, la serie tv creata da Sam Levinson, proseguirà per una seconda stagione.

"Il creatore di Euphoria, Sam Levinson, ha costruito un mondo incredibile con un cast straordinario, a partire dall'estremamente talentuosa Zendaya. Siamo davvero grati che abbia scelto HBO come dimora per questa serie rivoluzionaria. Non vediamo l'ora di seguire questi complessi personaggi mentre proseguono il loro viaggio in un mondo così pieno di sfide." ha dichiarato Francesca Orsi, Vice Presidente Esecutivo della programmazione HBO.

Lo show che tratta di tematiche particolarmente care al mondo adolescenziale, come amore, amicizia, identità e sessualità, droghe, ma anche social media e possibilità future, ha debuttato il 16 giugno sulla piattaforma digitale del network e sta registrando ascolti sempre più alti di settimana in settimana.

La stessa Zendaya aveva speso non poche lodi nei confronti di Levinson e dello show, proprio come Jacob Elordi e Alexa Demie, gli interpreti di Nate e Maddy Perez.

Scritta, prodotta e per quanto riguarda alcuni episodi anche diretta da Sam Levinson, Euphoria è basata sull'omonima serie israeliana inonda su HOT3. Nel cast della produzione americana anche Maude Apatow, Eric Dane, Storm Reid, Algee Smith e Barbie Ferreira.