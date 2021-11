Euphoria 2: annunciata la data di uscita insieme all'arrivo di un teaser!

Finalmente dopo una lunga attesa Euphoria tornerà con la stagione 2. Dopo gli episodi speciali con Zendaya e Hunter Scrafer dello scorso anno, siamo pronti a ritrovare i protagonisti dello show creato, scritto e diretto da Sam Levinson in 8 episodi, che arriveranno in Italia su Sky e NOW. Con l'annuncio della data arriva anche un teaser.

In italia gli episodi saranno disponibili su Sky in contemporanea con la messa in onda statunitense, il cui debutto è fissato per il 9 Gennaio su HBO. Dal giorno dopo saranno invece disponibili in streaming su NOW.

Secondo la sinossi ufficiale, seguiremo le vite dei giovani protagonisti che si intrecciano nella città di East Highland, California, dove la diciassettenne Rue continua a lottare alla ricerca della speranza. La protagonista dovrà provare a resistere alle pressioni che nascono dalla perdita, dall'amore, e dalla dipendenza.



Nel cast ritroveremo nei panni della protagonista Zendaya, affiancata dalla talentuosa Hunter Schafer. Insieme a loro ci saranno anche Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Maude Apatow, Algee Smith, Storm Reid, Austin Abrams, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Javon Walton, e Dominic Fike.

La serie è prodotta in partnership con A24, e vede tra i vari produttori esecutivi anche lo stesso Levinson. Euphoria è basata sull'omonima serie israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin. Siete pronti al ritorno dello show? Fatecelo sapere nei commenti, intanto vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di Euphoria e con il teaser della seconda in arrivo.