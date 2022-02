Euphoria 2, il cast commenta QUELL'incredibile numero di danza

Il penultimo episodio della stagione 2 di Euphoria ha regalato ai fan un incredibile numero di danza sulle note di Holding Out For a Hero, la canzone di Bonnie Tyler che ha fatto parte della colonna sonora di Footloose prima, e di Shrek 2 poi. Ecco che cosa ha rivelato il cast su quella scena!

Nel settimo episodio di Euphoria 2, intitolato "The Theater and It's Double", Lexi riesce finalmente ad avere il suo momento di gloria mettendo in scena il suo spettacolo in parte auto-biografico, nel quale mostra com'è essere sempre il personaggio secondario di qualcun altro nella propria vita, senza mai essere il centro dell'attenzione.

In una recente intervista, Maude Apatow, l'attrice che interpreta Lexi, ha raccontato com'è nato quell'episodio: "Ci abbiamo messo molto tempo a girare quella sequenza, era molto complicata. C'erano molte inquadrature del pubblico da considerare. Sam (Levinson, lo showrunner) voleva essere sicuro che le parti dello spettacolo rimandassero ai ricordi reali. Dovevano essere a tempo e perfettamente intrecciate".

Una delle scene che è sulla bocca di tutti è proprio quella del numero di danza finale sulle note della già citata Holding Out For a Hero. La sequenza, coreografata da Ryan Heffington, è un guanto di sfida lanciato contro il personaggio di Nate Jacobs (interpretato da Jacob Elordi), che assiste allo spettacolo e ai chiari riferimenti alla sua sessualità.

L'attore Austin Abrams, che interpreta il protagonista del numero Ethan, ha parlato delle riprese di quell'incredibile scena: "Abbiamo girato quella scena nell'arco di 3 giorni, è stato un duro lavoro, che ha richiesto molto sforzo fisico" ha rivelato. "Ho ripetuto quella coreografia un milione di volte in quei giorni. Ma ho adorato quel numero e i ragazzi con cui ho ballato, sentivamo che era reale".

Inoltre, ha raccontato di come quella canzone gli avesse ricordato Shrek 2, il film d'animazione targato DreamWorks del 2004 che è tornato a far parlare di se grazie alla serie HBO, apparendo anche tra i trending topic di Twitter: "E' una di quelle canzoni che mi rende felice. Ha messo tutti in un ottimo mood, onestamente".

Nonostante le polemiche su Euphoria, pochi giorni fa HBO ha annunciato che ci sarà una stagione 3 di Euphoria, che vedrà nuovamente Zendaya nei panni di Rue Bennett. Nel frattempo, non ci resta che scoprire come si concludera la seconda stagione, con l'episodio finale che sarà trasmesso il 27 febbraio negli USA e arriverà il 7 marzo in Italia su Sky Atlantic.