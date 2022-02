Euphoria 2, il legame si è spezzato: sarà la fine o la morte di Rue e Jules?

Va in onda oggi il finale della seconda stagione di Euphoria, devastante ma premiatissimo teen drama targato HBO con protagonista Zendaya. Questi nuovi episodi hanno riportato i temi cari alla prima stagione: depressione, inadeguatezza e dipendenze, ma anche amore in ogni sua forma. Quello fra Rue e Jules è a rischio.

Sta mietendo nuovi consensi la seconda stagione della serie firmata da Sam Levinson – trovate qui la nostra recensione di Euphoria 2 – con molti che piangono la notizia secondo cui la terza di Euphoria dovrebbe essere l’ultima, con ogni probabilità. Ma prima di fasciarsi la testa bisognerà ancora rompersela su un finale di stagione che si preannuncia drammatico sotto alcuni aspetti e catartico sotto altri, destinato a ricucire rapporti che credevamo ormai spezzati ma anche ad allontanare relazioni che, più che tossiche, sembrano semplicemente impossibili. Fra queste, quella delle due grandi protagoniste della serie: Rue (Zendaya) e Jules (Hunter Schafer). Ora fate attenzione, perché seguono spoiler sul quinto episodio.

Nella puntata andata in onda negli USA il 6 febbraio e arrivata da noi il 14 (Stai fermo come il colibrì), Rue ha avuto un brutta crisi dopo che Jules ha rivelato a sua madre la ricaduta della ragazza nelle dipendenze. Reazione ulteriormente aggravata quando la sua famiglia tenta forzatamente di portarla in ospedale, con la madre di Rue che le preannuncia lo spettro di un possibile, nuovo percorso di riabilitazione. Rue sostiene di avere solo una possibilità su cinque di ripulirsi dalla sua dipendenza, ma ammette anche: “Se non aveste fatto questo ca**o di intervento, ci avrei messo circa un mese prima di uccidermi. Ho questa immagine nella mia testa di me, da sola, sdraiata nella sabbia lasciando che le onde mi portino in mare aperto”.

Quella citata da Rue è un immagine molto forte che è strettamente legata alla connessione che la unisce con Jules: il loro rapporto con l’oceano come simbolo di libertà e di rinascita. Ma le due sembrano avere ora due concezioni completamente diverse di questa libertà. A suo tempo, parlando con il proprio terapeuta, Jules aveva spiegato come per lei l’oceano rappresentasse la sua stessa transessualità, la libertà de essere finalmente se stessi: la libertà di vivere.

Per il personaggio di Zendaya invece, l’unica libertà ormai sembra essere la morte, così da potersi liberare dal peso che la opprime. Con una terza stagione ancora tutta da raccontare, gran parte di essa non potrà che continuare sulla strada delle due protagoniste. Ma per ora, con anche il loro più intimo legame simbolico rotto da una concezione diametralmente opposta della vita, Rue e Jules sembrano più lontane che mai. Voi state vedendo la stagione in corso? Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!