Euphoria 2, Minka Kelly si è rifiutata di girare una scena di nudo: le sue parole

La co-star di Euphoria, Minka Kelly, ha svelato un aneddoto riguardo una scena della seconda stagione. Nello show, Kelly interpreta Samantha, madre del bambino al quale Maddy (Alexa Demie) fa da babysitter. Nel corso della stagione Samantha e Maddy aumentano la confidenza reciproca, scambiandosi confidenze e problemi.

In un'intervista a Vanity Fair, Minka Kelly ha raccontato che il suo primo giorno sul set di Euphoria ha girato una scena in cui originariamente il suo personaggio avrebbe dovuto denudarsi. Il vestito di Kelly sarebbe dovuto sfilare a terra nel momento in cui Maddy lo apre con la cerniera dopo essere rientrata da una serata fuori casa.



Oltre a sentirsi sopraffatta e vulnerabile, visto che era il suo primo giorno sul set, Kelly riteneva gratuita la nudità per il contesto della scena. Chiese di rimanere vestita, dicendo al regista Sam Levinson:"Mi piacerebbe fare questa scena, ma penso di potermi tenere il vestito addosso".



Levinson avrebbe rispettato il disagio mostrato da Kelly e avrebbe acconsentito alla sua richiesta. La scena in questione enfatizza ulteriormente il rapporto tra Samantha e Maddy, esplorandone le crescenti complessità.

Euphoria - alle cui critiche ricevute ha risposto Zendaya - racconta le svariate dinamiche affrontate dagli adolescenti, fra traumi, tossicodipendenza e abusi sessuali. La serie HBO comprende nel cast una giovane star come la co-protagonista di Spider-Man: No Way Home.



Sul nostro sito potete scoprire la recensione di Euphoria 2, la serie di successo creata da Sam Levinson.