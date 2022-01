Euphoria 2, raddoppiano gli ascolti nella nuova stagione della serie con Zendaya

Il ritorno di Euphoria a due anni e mezzo di distanza dalla prima stagione ha sortito i suoi effetti. Il teen drama con protagonista Zendaya ha attirato ben 2,4 milioni di spettatori per la première della seconda stagione, raddoppiando il record precedente di 1,2 milioni di spettatori, registrato per il finale di stagione nel 2019.

Secondo HBO Max i dati di Euphoria per le visualizzazioni in streaming sono stati 9 volte superiori alla première della prima stagione, quasi quattro volte superiori al finale della stagione 1 e quasi dieci volte superiori ad entrambi gli episodi speciali che hanno debuttato lo scorso anno.



Così come molte altre produzioni in epoca di pandemia, anche Euphoria ha subito notevoli ritardi nelle riprese della seconda stagione a causa della pandemia di COVID-19 e delle numerose quarantene.



Nonostante ciò due special di Euphoria sono andati in onda nel dicembre 2020 e nel gennaio dello scorso anno. Zendaya ha fatto appello ai fan, per far si che si mettano alla visione della serie a condizione che si sentano a loro agio, a causa delle tematiche delicate trattate nello show.



Euphoria è stato creato e scritto da Sam Levinson, che riveste anche i panni di produttore esecutivo e ha diretto cinque episodi della prima stagione.

Lo show racconta le vicende di un gruppo di liceali alle prese con amicizie, amori, traumi, sesso e droga.



I fan si chiedono se si farà la stagione 3 di Euphoria e quale potrà essere lo sviluppo della trama.