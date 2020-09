Euphoria 2, riprese rinviate al 2021: un episodio sarà a tema Covid

Grazie alla prima stagione di Euphoria Zendaya si è aggiudicata un Emmy da record come migliore attrice protagonista, e questo non fa che aumentare l'attesa per la seconda stagione. Ci sarà ancora da pazientare, però, perché a quanto pare le riprese della serie targata HBO non partiranno prima dell'inizio del 2021.

Casey Bloys, presidente del network, ha confermato a Deadline che l'obiettivo è iniziare la produzione nei primi mesi del prossimo anno. Prima di allora, HBO dovrebbe iniziare le riprese della terza stagione di Succession in autunno inoltrato.

Stando così le cose, per vedere la seconda stagione di Euphoria il pubblico dovrà presumibilmente aspettare fino al 2022. Casey Bloys ha confermato così anche l'intenzione di girare un episodio speciale, incentrato sulla pandemia di Covid, che faccia da raccorso tra la prima e la seconda stagione della serie. Il presidente di HBO non ha rivelato alcun dettaglio sulla trama, ma era stata la stessa Zendaya, già qualche settimana fa, a parlare dell'ipotesi di un episodio speciale di Euphoria. "Potremmo fare anche una piccola puntata di collegamento" aveva detto l'attrice, celebre anche per il ruolo di MJ in Spider-Man. "Non saprei come descriverla, magari qualcosa che possiamo fare con un numero limitato di persone in un ambiente sicuro, per avere qualcosa da mandare in onda in attesa della seconda stagione."

