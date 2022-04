Euphoria 2: Tom Holland è davvero apparso in un cameo? Zendaya risponde ai rumor!

Zendaya e Tôm Holland sono al momento tra le coppie più chiacchierate di Hollywood e recentemente alcune voci insistenti davano per scontato un cameo di Holland in Euphoria, dove Zendaya è la protagonista assoluta nel ruolo di Rue. Adesso, anche l'attrice ha detto la sua su queste voci e ha parlato ancora della serie, tra quelle di punta di HBO.

In un'intervista con Hollywood Access, Zendaya ha risposto timidamente alle questione del cameo. L'attrice ha dichiarato di non poter né confermare né negare le voci. In maniera molto furba, ha dichiarato che "potrebbe essere" vero, ma potrebbe anche non esserlo. Alla fine, Zendaya non si è sbilanciata, mantenendo il dubbio sulla potenziale parte di Holland in Euphoria.

"Potrebbe essere. Potrebbe essere vero. Non posso confermare né negare. Il mondo potrebbe non saperlo mai".

Qualche mese fa era partita la caccia a Tom Holland in Euphoria. L'attore sarebbe stato riconosciuto tra il pubblico partecipante alla rappresentazione allestita dal personaggio di Lexi (Maud Apatow); potete visualizzare gli screen in calce alla news. Ricordiamo che si tratta solamente di supposizione e data la natura sfocata dell'immagine non è detto che quello inquadrato sia proprio Tom Holland, anche se la somiglianza è consistente.

Quello che è certo è che Holland si è recato spesso in visita sul set di Euphoria, per sostenere la propria compagna. Lo dimostrano alcuni scatti pubblicati su Instagram a suo tempo.

Nonostante le polemiche su Euphoria, HBO ha annunciato che ci sarà una stagione 3 di Euphoria, che vedrà nuovamente Zendaya nei panni di Rue Bennett.