Euphoria 2, videorecensione: eccellente teen drama con Zendaya

È da poco andato in onda il primo episodio della seconda stagione di Euphoria, serie creata da Sam Levinson con protagonista Zendaya. Si tratta di un profondo teen drama in cui vengono messi in scena senza alcun filtro i disagi e le ansie di un gruppo di adolescenti, esplorando la loro interiorità.

Il debutto di questa seconda stagione ha sicuramente colto nel segno, visto che gli ascolti di Euphoria 2 sono raddoppiati rispetto alla prima stagione. Oltre ad aver incontrato l'attenzione del pubblico, la nuova stagione di Euphoria sta anche generalmente convincendo la stampa specializzata. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra videorecensione di Euphoria 2, che potete trovare in apertura alla notizia, oltre che sul nostro canale YouTube Everyeye Plus, dedicato a Cinema, Serie TV e Anime. Comunque, nonostante finora sia andato in onda solamente il primo episodio della seconda stagione, i fan si stanno già chiedendo se ci sarà una stagione 3 di Euphoria. Dunque, non possiamo che consigliarvi di vivere questa nuova stagione, i cui prossimi episodi saranno trasmessi su Sky Atlantic e disponibili via streaming su NOW.



Prima di lasciarvi alla visione, teniamo però a farvi presente che Zendaya si è rivolta ai fan, consigliando Euphoria 2 solamente a un pubblico emotivamente stabile e maturo per via della complessità delle tematiche trattate dalla serie.